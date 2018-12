İso Yönetimi Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 7. Olağan Toplantısını, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 7. Olağan Toplantısını, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Toplantının açış konuşmasını yapan Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, finans konusunda birçok yanlış kredilerin yapılandırıldığını, bunun da acısını reel sektörün çektiğini söyledi.



Öksüz, "Bugün misafirimiz olan İstanbul Sanayi Odası ülkemizin en büyük sanayi odasıdır. Bu nedenle biz onların tecrübesinden ve bilgi birikiminden çok istifade edeceğiz. Bugün birlikte zaman geçirdik, sağ olsunlar ilimizdeki sanayi tesislerini birlikte gezdik. Şehrimizin sanayi tesislerini kendilerine tanıttık, çok güzel bir toplantı olacağına inanıyorum" dedi.



Ülkenin en önemli meselelerinden birisinin eğitim olduğunu belirten Öksüz, şöyle devam etti:



"Eğitim yapımız, hakikaten bizim iş dünyamızın taleplerine hiç uymuyor. Biz bu gençlerin hayatlarında en fazla üretim yapacakları dönemleri, güzel bir üniversite tahsili yapmak iyi ama sonunda büyük bir işsizlikle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bunun çok iyi planlanması lazım. Bizim çocukluğumuzda ilkokulu bitirdikten sonra insanlar çocuklarının bir kısmını sanata verirlerdi. Sanatı da küçümsememek lazım buralarda çok güzel bir şey öğrenip sanat sahibi oluyor çocuklar. Geçen gün bilgisayar sektöründe uğraşan bir arkadaşım anlatıyor: 'Ne sıvacı bulabiliyoruz ne sucu bulabiliyoruz ne inşaatçı bulabiliyoruz. Bunların hepsini Suriyelilere yaptırıyoruz.' Peki biz gelecek neslimizi insanın ihtiyacı olmayan üniversite tahsiliyle nasıl israf ediyoruz? Eğitim çok önemli, okul çok önemli, ama bunlar ekonominin taleplerine göre olmalı. Meslek okullarını, bende çok önemsiyorum ve ekonomiyi ihtiyacına göre eğitim veriyor. İş bulamayan üniversite mezunu gençlerimiz bir de bunalıma giriyor.Hiçbir şey öğrenmemiş oluyor. İkinci bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Finansta okuduğumuz kadarıyla birçok yanlış krediler yapılandırılmış. Basında da okuyoruz, birçok büyük gruplar büyük rakamlarla bankaların alacaklarını zor tahsil ettikleri bir dönemde bu rakamlar o kadar yüksek ki, bunun acısını biz reel sektör çekiyoruz. Çünkü bu kaynakların büyük bir kısmı oralara gitti."



"Türk özel sektörü motivasyonu ve ülkesine olan inancını hiç eksiltmedi"



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ise, "Türk özel sektörü motivasyonunu ve ülkesine olan inancını hiç eksiltmeden, kalkınma yolunda yorulmadan koşmaya devam etmiştir" dedi.



Zabun, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin çok kıymetli başkanı hemşerimiz Ahmet Öksüz toplantımızı teşrif ettiler. Tekstil sektörünün en güçlü temsilcisi konumuyla Ahmet Öksüz başkanlığında kısa adıyla İTHİB'inçok önemli başarılara koşmaya devam etmesi bizleri sevindiriyor, gururlandırıyor. Aynı şekilde, İstanbul Sanayi Odamız, gerçekten Türkiye ekonomisi ve reel sektörü adına, çok önemli işlere imza atan, Türk sanayisinin çok güçlü bir temsilcisi. Bu anlamda, ülkemizin gurur kaynağıdır. Ben bu ziyaretlerinden dolayı hem Ahmet Öksüz'e, hem de başta İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan olmak üzere tüm İSO Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyor, köklü geçmişiyle, kültür ve turizmiyle, uygarlıklar beşiği Anadolumuzun cennet köşelerinden Kahramanmaraş'ta kendilerini ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti belirterek tekrar hoşgeldiniz diyorum."



Kent ekonomisine dair bilgiler veren Zabun, "Ülkemiz, iş dünyamız 2018'i her ne kadar çok verimli bir yıl olarak geçirmese de, Türk özel sektörü motivasyonu ve ülkesine olan inancını hiç eksiltmeden, kalkınma yolunda yorulmadan koşmaya devam etmiştir. Kahramanmaraş iş dünyası olarak bu inançla çok çalışıyoruz. Şehrimizin, ülkemizin kalkınması adına üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık ekonomisiyle, sanayi üretimiyle, Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi olarak ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni OSB projelerimizle, ekonomiye katkımızı artırmaya çalışıyoruz. Yapılan yatırımlarla birlikte, İstanbul Sanayi Odamızın en büyük bin sanayi kuruluşu araştırmasına göre Türkiye'nin en başarılı 8. kentiyiz. 300 ihracatçı şirketimizle 120 ülkeye ülkemizin milli ürünlerini ve alınterimizi ihraç ediyoruz. Ülkemizin en büyüğü olan, yoğun çaba harcadığımız, Türkoğlu Lojistik Merkezimiz faaliyete geçtiğinde Kahramanmaraş ihracat seferberliğindeki rolünü kat ve kat artıracaktır.Enerji sektöründe kapasite bakımından Türkiye'nin lideri olan Kahramanmaraş, 4,5 milyar ton linyit yatakları ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla bu sektörde de çok başarılı işlere imza atmıştır" şeklinde konuştu.



"Kahramanmaraş'ın küresel gücünü daha net göstermiş olduk"



Özel sektörün sorunlarını, şehrin ihtiyaçlarını dile getirerek çözüm aradıklarını dile getiren Zabun, "Ticari hayatta yaşanan sorunlar, sektörel talepler, finans alanındaki reel sektörün karşılaştığı sıkıntılar ve Kahramanmaraş'ın en iyi şekilde temsil edilmesi, odamızın ana gündemini oluşturan çalışmalardır. İhtiyacı olduğu her alanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında yer alıyor, hizmet yelpazemizi sürekli olarak genişletiyoruz. Türk Eximbank Büromuz, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz, Türk Standartları Enstitüsü, Kredi Garanti Fonu, İşkur Hizmet Noktası, Üye İlişkileri Ofisimiz faaliyetlerine başlayan yeni birimlerimizdir. Önümüzdeki yıl ise İhracat Destek Ofisi, Türk Patent ve Marka Kurumu, İnovasyon Danışmanlık Merkezimiz kuracak ve şehrimizin hizmetine sunacağız" dedi.



Ülke olarak bilgiyi ticarileştirme konusunda hızlı ve güçlü adımlar atılmasını gerektiğinin altını çizen Zabun, şöyle devam etti:



"Üniversitemizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak projelerimizle, burs ve destek programlarımızla elimizi taşın altına koyarak Kahramanmaraş'ta bu kültürü zenginleştirmek için çaba gösteriyoruz. Öte yanda, şirketlerimizin bilgi alma kapasitelerini güçlendirmek adına düzenlediğimiz eğitim programlarımız yoğun bir ilgi ile devam ediyor. Bu programlarla, girişimci adaylarımıza destek oluyor, dış ticaret konusunda mesleki eğitimlerimizi sürdürüyoruz. İş dünyasının çatı kuruluşu olarak, ilimizin 150 yıllık damak zevki ve gurur kaynağımız 'Maraş Dondurması'nın coğrafi işaretini aldık ve görkemli bir lansman programı düzenleyerek en büyük değerimizi taçlandırdık. Yine Odamız adına tescilli ürünümüz, Maraş Biberi ile ilgili kalite ve pazar güçlendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Öte yandan, tarımda pazarlama kabiliyetinin artırılması bakımından önem verdiğimiz Kahramanmaraş Tarım Fuarı ile bu alanda üretici ve tüketiciyi biraraya getirerek şehrimiz için yeni pazarların kapısını aralıyoruz. Bu yıl, 3.sünü düzenlediğimiz Uluslararası Tekstil Zirvesi, Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, tekstil alanında dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne olurken, geçmişten geleceğe sim sırma konulu defile programımız ile Kahramanmaraş'ın bu sektördeki küresel gücünü, üretim ve tasarım kabiliyetini daha net göstermiş olduk."



"Ülkemizin gelişmesi için hiç durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"



Onikişubat Belediyesi'nin Expo 2023 projesinin Kahramanmaraş'ın en büyük prestij projelerinden birisi olduğunu söyleyen Zabun, "Expo 2023 projesi kapsamında, 750 bin metrekarelik Expo alanıoluşturulmaktadır. Kültür ve Kongre Merkezi, Aqua Park ve Lunapark, Doga Müzeleri basta olmak üzere çok çesitli spor ve etkinlik üniteleri ile 68.700 metrekarelik dev bir gölet ve 220.000 metrekareden fazla yesil alanı ile Expo 2023 projesi yalnızca Kahramanmaras için degil, bölge ve Türkiye için de güçlü bir çekim merkezi olacaktır. 2019-2022 dönemini kapsayan bir yol haritası ve çalışma planı oluşturduklarını anlatan Zabun, stratejik hedeflerini açıkladı. Zabun, "Ticari ve ekonomik işbirliği için önde gelen ağ kuruluşu olmak, iş dünyasının sözcülüğünde lider olmak, bilgi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde etkinliği artırmak, Kahramanmaraş ve ötesinde oda markasının gücünün ve görünürlüğünün artırılması, üyeleri için mükemmel bir girişimcilik ve finansa erişim koordinasyon merkezi olmak, hedefleriyle yolumuza devam edip, şehrimizin kalkınması, ülkemizin gelişmesi için hiç durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Odamızın 2019 yılı bütçesini 7,5 milyon lira olarak belirleyip Meclisimizin onayına sunduk. Bu konuyla ilgili şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın durumunu göz önüne alarak, odamızın verdiği hizmet ve belge ücretlerinde 2019 yılı için herhangi bir artış yapmadık. Hizmetlerimiz mevcut haliyle aynı fiyatlarla devam edecektir. Yeni dönem yol haritamızın ve bütçemizin hayırlı işlere vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Alınan tedbirler tahribatı parça parça da olsa giderme anlamında işaret veriyor"



İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı konuşmada, "Kamu bankaları dışında diğerlerinin adeta kepenkleri kapatmış vaziyette olduklarını, sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar" dedi.



Bahçıvan, geleneksellikle geleceği birbirine bağlama noktasında Kahramanmaraş'ın önemli bir model olduğunu, Türkiye'nin de ihtiyacı olan modelin bu olduğunu belirtti. Son dönemdeki ekonomik gelişmelere değinen Bahçıvan, Türkiye'nin karamsarlıktan iyimserliklere doğru çok hızla dönebilen bir ülke olduğunu söyledi.



Türkiye'nin 2019'da tekrar kendini toparlayabileceğini sadece ümit etmediğini bunun işaretlerini de aldığını ifade eden Bahçıvan, "Şu anda alınan tedbirler en azından tahribatı parça parça da olsa giderme anlamında işaretlerini veriyor. Hepimiz için ciddi bir sıkıntı olan döviz dengesizliği, 'in-çık'lar daha bir dengeye oturmuş durumda. Yüksek enflasyon birkaç ay sonra belirli bir dengeye oturmuş olacak" dedi.



Sektörün temel probleminin bankacılık olduğunu ve Türk bankacılık sisteminin bu dönem boyunca çok iyi bir sınav veremediğini dile getiren Bahçıvan, şunları kaydetti:



"Kamu bankaları dışında adeta diğerleri kepenkleri kapatmış vaziyette. Sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar. Sefayı ve zenginliği bankalarla beraber paylaştık. Her zengin ve bereketli dönemin belli zorlu dönemleri olabilir. İş ortaklığı bunu gerektirir. Yol arkadaşlığı ve sağlam dostluklar bunu gerektirir. Maalesef Türk bankacılık sektöründe sefa varken beraberiz ama zorluk ve cefa varken yalnızsınız anlayışının çok net bir şekilde kendini ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu ülke bu imkanları ve zenginliği reel sektör üzerinden kazanmadı. Maşallah anlı şanlı karları her sene her çeyrekte görmekteydi bankacılık kesimi. Kendilerinin yaptığı bir takım hatalı davranışları, kendilerinin yapmış olduğu bir takım yanlış kredi kullandırmalarının bedelini reel sektör üzerinden ödetmeye çalışmak tek kelimeyle insafsızlıktır."



"Dünyada aldığı borca Türkiye kadar sadık olan bir başka ülke yok"



Bankacılık sektörünün hatalarını en kısa sürede gözden geçireceğine inandığını ifade eden Bahçıvan, bankacılık sisteminin kendini göstermesi gereken dönemde iyi bir görüntü veremediğini belirtti.



Bahçıvan, şöyle devam etti:



"Şu anda hepimizin ihtiyacı olan daha moral, daha fazla geleceğe ümitle bakabilme iyimserliği ama her gün bir bankacının yarınlarla ilgili ortaya koyduğu negatif söylemler, negatif beklentiler, farklı farklı felaket senaryoları en moralli sanayiciyi bile, en moralli tüccarı bile ister istemez bir soru işaretine, gelecekle ilgili negatif duruma sokuyor. Bununla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Ankara da bunun farkında. Bizim için 2019'da olumlu çıkışlara eğer finans dünyası da kendini değiştirip ayak uydurursa inşallah yılın üçüncü ve dördüncü ayından sonra ben düzelmenin vetoparlanmanın olabileceği bir dönemin işaretlerini verebileceğini düşünüyorum."



Bahçıvan, Türkiye'nin her zaman parayı bulabilecek ve yabancı yatırımcı çekebilecek bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye hiçbir zaman borcunun üzerine yatmamış ve hiçbir zaman borcunu inkar etmemiş bir ülkedir. Dünyada aldığı borca Türkiye kadar sadık olan bir başka ülke yok" diye konuştu.



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise, dün itibarıyla ihracatın 160 milyar doları geçtiğini, 170 milyar dolarlık hedefe çok yaklaştıklarını söyledi.



Bu sene yine bir rekor beklendiğini dile getiren Öksüz, ihracatın ekonomi açısından çok önemli olduğunu belirtti.



Bunun önemini özellikle altıncı aydan sonra hep beraber yaşadıklarını, son üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını da hep beraber gördüklerini dile getiren Öksüz, "Pozitif katkıyı ihracat ve üretim sektörlerinden sağladık. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 10,5 milyar dolarlık bir ihracatla seneyi kapatacağız. Hazır giyimle birlikte düşündüğümüze dahil ettiğimizde ve deri mamullerini de buna kattığımızda 28 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu. En güzel tarafı da net ihracatçı olmamız. Buna daha çok önem veriyorum. Bu ülkeye döviz kazandırmak çok önemli. Bu konuda da en önemli sektörüz. Bununla da ne kadar gurur duysak azdır. 15 milyar dolar her yıl ülkeye net döviz getiren bir sektörüz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde