İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor

Türkiye'nin uluslararası espor arenasındaki temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can (isopowerr) Yerinde, canlı yayında FIFA'nın modu FUT Draft'ta rakiplerine meydan okuyacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın sevilen modu FUT Draft'ta rakiplerine meydan okuyacak Futbolist takımı oyuncusu ve Red Bull sporcusu İsmail Can (isopowerr) Yerinde, ilk olarak önüne rastgele gelen FUT kartlarından kadrosunu oluşturacak sonrasında ise üst üste 4 maç kazanarak büyük ödülü elde etmeye çalışacak. İsopowerr'ın karşılaşmaları bugün saat 19.00'da www.twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.