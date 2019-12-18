"İsopowerr" Fut Champions Cup'a katılmaya hak kazandı

Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can "İsopowerr" Yerinde rakiplerini geçerek Fut Champions Cup'ın Atlanta'da gerçekleştirilecek 3. ayağına katılmaya hak kazandı. ABD'deki final 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



FIFA espor arenasının en rekabetçi turnuvalarından Fut Champions Cup'ta büyük heyecan 3. etap ile devam ediyor. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet ettiği turnuvanın elemeleri 14-15 Aralık tarihleri arasında nefesleri kesti. Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can "İsopowerr" Yerinde, aralarında 2018 FIFA Dünya Şampiyonu Mossad "MSdossary" Aldossary'nin de yer aldığı rakiplerini mağlup ederek ABD'nin Atlanta şehrindeki finalde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



6 ayaktan oluşan Fut Champions Cup'ın üçüncü ayağında şampiyonluk arayacak İsopowerr'ın koçluğunu da bir başka Red Bull sporcusu olan Ivan "BorasLegend" Lapanje yapacak. 2013 Dünya Şampiyonu, FIFA tarihinin en iyi oyuncuları olarak gösterilen Boraslegend'ın koçluğunda zafere ulaşmak isteyen İsopowerr'ın Fut Champions Cup 3. Etap finalindeki maçları Futbolist Twitch hesabından takip edilebilecek.



Fut Champions Cup'ın formatı nedir?



Sadece Hafta Sonu Ligi'nde 30 maç üzerinden 27 maç kazanmayı başaran oyuncuların katıldığı eleme turu, Swiss Round ve Knockout Round olarak iki ön elemeli sistemiyle gerçekleştiriliyor. İlk gün Swiss Round turunda 7 maç üzerinden 5 maç kazanmayı başaran oyuncular ikinci gün gerçekleşen Knockout Round'una geçmeye hak kazanıyor. Knockout Round'unda rakiplerini geçmeyi başaran iki oyuncu Fut Champions Cup'a katılmaya hak kazanıyor.