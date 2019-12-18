"İsopowerr" Fut Champions Cup'a katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor 'İsopowerr' Fut Champions Cup'a katılmaya hak kazandı - Son Dakika Spor

"İsopowerr" Fut Champions Cup'a katılmaya hak kazandı

6 saat önce

Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can "İsopowerr" Yerinde rakiplerini geçerek Fut Champions Cup'ın Atlanta'da gerçekleştirilecek 3. ayağına katılmaya hak kazandı.

Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can "İsopowerr" Yerinde rakiplerini geçerek Fut Champions Cup'ın Atlanta'da gerçekleştirilecek 3. ayağına katılmaya hak kazandı. ABD'deki final 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


FIFA espor arenasının en rekabetçi turnuvalarından Fut Champions Cup'ta büyük heyecan 3. etap ile devam ediyor. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet ettiği turnuvanın elemeleri 14-15 Aralık tarihleri arasında nefesleri kesti. Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can "İsopowerr" Yerinde, aralarında 2018 FIFA Dünya Şampiyonu Mossad "MSdossary" Aldossary'nin de yer aldığı rakiplerini mağlup ederek ABD'nin Atlanta şehrindeki finalde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.


6 ayaktan oluşan Fut Champions Cup'ın üçüncü ayağında şampiyonluk arayacak İsopowerr'ın koçluğunu da bir başka Red Bull sporcusu olan Ivan "BorasLegend" Lapanje yapacak. 2013 Dünya Şampiyonu, FIFA tarihinin en iyi oyuncuları olarak gösterilen Boraslegend'ın koçluğunda zafere ulaşmak isteyen İsopowerr'ın Fut Champions Cup 3. Etap finalindeki maçları Futbolist Twitch hesabından takip edilebilecek.


Fut Champions Cup'ın formatı nedir?


Sadece Hafta Sonu Ligi'nde 30 maç üzerinden 27 maç kazanmayı başaran oyuncuların katıldığı eleme turu, Swiss Round ve Knockout Round olarak iki ön elemeli sistemiyle gerçekleştiriliyor. İlk gün Swiss Round turunda 7 maç üzerinden 5 maç kazanmayı başaran oyuncular ikinci gün gerçekleşen Knockout Round'una geçmeye hak kazanıyor. Knockout Round'unda rakiplerini geçmeyi başaran iki oyuncu Fut Champions Cup'a katılmaya hak kazanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İsmail Can, Red Bull, Atlanta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanacağı tarihi oturum başladı Morales, kendisine yapılan darbenin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi

Son Dakika Haberleri
23:44 Merih Demirallı Juventus deplasmanda galip - Son Dakika Spor
23:38 Budowlani: 0-3 Eczacıbaşı VitrA - Son Dakika Spor
23:38 LP Salo 0-3 Fenerbahçe Opet - Son Dakika Spor
23:31 Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş - Son Dakika Spor
23:27 Sporun Enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi (3) - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor
21:55 F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:46:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "İsopowerr" Fut Champions Cup'a katılmaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]