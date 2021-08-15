ISOPOWERR TESFED FIFA 21 Türkiye Kupası Şampiyonu oldu! - Son Dakika
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ISOPOWERR TESFED FIFA 21 Türkiye Kupası Şampiyonu oldu!

15.08.2021 19:18
ISOPOWERR TESFED FIFA 21 Türkiye Kupası Şampiyonu oldu!

Ülkemizin başarılı FIFA oyuncuları arasında yer alan ve Futbolist bünyesinde kariyerine devam eden ISOPOWERR TESFED FIFA 21 Türkiye Kupası Şampiyonu oldu.

TESFED tarafından düzenlenen 2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nda final maçları oynanmaya devam ediyor. Birçok oyunda kıran kırana mücadelenin sürdüğü turnuvada sıra FIFA 21'e geldi.

2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası Şanpiyonu ISOPOWERR

TESFED, turnuvada FIFA 21 turnuvasını Classic ve FUT olarak kategorisi olarak 2'ye ayırdı. Ancak bu iki kategoride de şampiyon değişmedi. Yıllardır Futbolist'in bünyesinde bulunan İsmail Can "ISOPOWERR" Yerinde, her iki kategoride de şampiyon olarak kupaları takımına kazandırdı.

Playerbros ekibi olarak öncelikle İsmail Can "ISOPOWERR" Yerinde'yi ve sonrasında oyuncuya desteklerini esirgemeyen Futbolist'i tebrik ederiz!

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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar ISOPOWERR TESFED FIFA 21 Türkiye Kupası Şampiyonu oldu! - Son Dakika


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