İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske - Son Dakika

İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında son günlerde artış yaşandı.

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında son günlerde artış yaşandı. Artış nedeniyle yerel yönetimler, vatandaşlara maske kullanımını özendirmek amacıyla kentin yoğun bölgelerinde isot maskotları ile ücretsiz maske dağıttı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı. Koca açıklamasında, İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya'nın ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek iller arasında olduğunu söyleyerek, vatandaşları kurallara uymaları için uyardı. Açıklama üzerine kentte yerel yönetimler harekete geçti. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla, kentin en işlek cadde ve meydanları ile Balıklıgöl'de isot biber kostümü giyen maskotlar, vatandaşlara maske kullanımını özendirmek amacıyla ücretsiz maske dağıttı. Vatandaşlar, kentin önemli simgelerinden biri olan acı kırmızı isot maskotlarını görünce hem hatıra fotoğrafı çekti hem de ücretsiz maskesini aldı.


2 milyon maske vatandaşlara dağıtıldı


Öte yandan, Şanlıurfa'da vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan 10 kadın destek merkezinde 219 personel çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Uluslararası Sağlık Hizmetleri tarafından onaylanan malzemeler ile antibakteriyel maskeler üreterek vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtmayı sürdürüyor. Kentte, toplam 2 milyonu aşkın maskenin üretilerek vatandaşlara dağıtıldığı, üretimin ise devam ettiği bildirildi.


Belediye tarafından ücretsiz dağıtılan maskeyi alan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar herkesin sevdikleri için maske takma kuralına uyması gerektiğini söyledi. - ŞANLIURFA

Koronavirüs, Şanlıurfa, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske - Son Dakika
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