İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske - Son Dakika

İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske

- İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son günlerde pozitif vaka sayılarında artış yaşandı.

- İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske

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ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son günlerde pozitif vaka sayılarında artış yaşandı. Artış nedeniyle yerel yönetimler, vatandaşlara maske kullanımını özendirmek amacıyla kentin yoğun insan trafiğinin yaşandığı bölgelerde isot maskotları ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün, "Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" açıklamasında bulunmuştu. Açıklama üzerine kentte yerel yönetimler hareket geçti. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül öncülüğünde kenttin en işlek cadde, meydan ile Balıklıgöl'de İsot, biber kostümü giyen maskotlar, vatandaşlara maske kullanımını özendirmek amacıyla ücretsiz maske dağıttı. Vatandaşlar, kentin önemli simgelerinden biri olan acı kırmızı isot maskotlarını görünce hem hatıra fotoğrafı çekti hem de ücretsiz olarak maske hediyesini aldı.

"2 milyon maske vatandaşlara dağıtıldı"

Öte yandan, Şanlıurfa'da vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan 10 kadın destek merkezinde 219 kişilik personel çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Uluslararası Sağlık Hizmetleri tarafından onaylanan malzemeler ile antibakteriyel özelliği olan maskeleri üreterek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtmayı sürdürüyor. Kentte, toplam 2 milyonu aşkın maskenin üretilerek vatandaşlara dağıtıldığı, üretimin ise devam ettiği bildirildi.

Belediye tarafından ücretsiz dağıtılan maskeyi alan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar herkesin sevdikleri için maske takma kuralına uyması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs, Şanlıurfa, Konya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İsot maskotlardan vatandaşa ücretsiz maske - Son Dakika
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