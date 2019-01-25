Son Dakika Haberleri: Ispanak Çorbası Nasıl Yapılır | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Ispanak Çorbası Nasıl Yapılır | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

2 saat önce

Pratik yemek tarifleri ıspanak çorbası ile devam ediyor.

Pratik yemek tarifleri ıspanak çorbası ile devam ediyor. Her evde tüketilmesi gereken sebzelerden biri olan ıspanak, çorba tarifi ile birleşince çok lezzetli bir tarif ortaya çıktı. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak çorba tarifine ihtiyacınız varsa ıspanak çorbası tarifi tam size göre.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:14 Kaynak: Youtube

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