Ispanak üzerindeki kara bulutlar dağılıyor

İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri sonrası tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da azalan satışlar normale dönüyor. Özellikle zehirlenmelerin ıspanak kaynaklı olmamasının anlaşılması ile pazardaki Ispanak satışları eski seyrine döndü.



Ülke gündemini bir anda meşgul eden ıspanak olayı sonrası, tüm illerde azalan satışlar dip noktaya varmıştı. Ancak yaşanan ölümlerin ıspanaktan olmadığı ortaya çıkması pazarda de kendini hissettirdi. İlk başlarda ıspanağa uzak duran vatandaşlar, geçeğin de ortaya çıkması ile yeniden ıspanağa yöneldi.



Malatya sebze-meyve pazarında da ıspanak fiyatları eski seyrine dönerken, esnaf Kadir Karadağ, İstanbul'da yaşanan olayın satışlarını büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Zehirlenmelerin Ispanak arasına karışan yabancı otlardan kaynaklandığının belirlenmesi ile ıspanak fiyatlarının da yükseldiğini belirten Karadağ, "İlk zamanlar fiyat çok düştü, ancak bugünlerde fiyatlar toparlandı. Şu anda perakende de kilosunu 2,5 TL'den satıyoruz" dedi.



Pazarda sonbahar durgunluğu



Öte yandan şu sıralar sebze ve meyve pazarında durgunluk yaşandığını ifade eden esnaflar, fiyatların uygun olduğunu söylediler. Sebze ve meyvelerin il dışından Malatya'ya geldiğini söyleyen esnaf, bekledikleri kadar satış yapamamaktan şikayetçi. - MALATYA