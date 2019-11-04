Son Dakika Haberleri: Ispanak zehirlenmelerine araya karışan otlar sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Ispanak zehirlenmelerine araya karışan otlar sebep oldu

Ispanak zehirlenmelerine araya karışan otlar sebep oldu

7 saat önce

İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan otların fotoğrafı ortaya çıktı.

Ispanak zehirlenmelerine araya karışan otlar sebep oldu, System.String[]

İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan otların fotoğrafı ortaya çıktı.


İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı. - İSTANBUL

Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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