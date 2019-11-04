Son Dakika Haberleri: Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı
Son Dakika 3. Sayfa Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı

Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı

6 saat önce

Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradıTEKİRDAĞ - İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri Tekirdağ'a da sıçradı.

Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı

TEKİRDAĞ - İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri Tekirdağ'a da sıçradı. Tekirdağ'da 22 kişi ıspanak yedikten sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuruda bulundu.

İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı olay meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 kişi yedikleri ıspanak yemeğinden sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da da 2 kişi benzeri şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı

İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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