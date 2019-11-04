Son Dakika Haberleri: Ispanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Ispanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi

Ispanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi

6 saat önce

Tekirdağ'da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 40'a yükseldi.

Ispanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi, System.String[]

Tekirdağ'da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 40'a yükseldi.


İstanbul'un ardından Tekirdağ'a da sıçrayan ıspanak zehirlenmeleri hakkında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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