Ispanak zehirliyor haberlerine tepki

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ıspanağın zehirlediği iddialarına tepki gösterdi.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde belirli bölgelerde ıspanak ekimi yapılıyor. Özellik inegöl ve Yenişehir ilçelerinde yeni ekilen ıspanaklar önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Tarlada ekilen ıspanaklar yavaş yavaş büyürken, ekim yapan çiftçiler son zamanlara Türkiye'nin belirli bölgelerinde yaşanan zehirleme olaylarına inanmıyor.



Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de 600 dekarlık alanda ıspanak ekimi yapılıyor. Bizim ıspanağımız genelde kış aylarına hitap ediyor. Yenişehir ilçemizde de hatırı sayılır bir ıspanak yetişiyor. Bizim hasadımız yaklaşık 20 gün sonra başlayacak. Köy çocuğuz, ben bildim bile ıspanak ekilir ve yiyelir. Bugüne kadar İstanbul ve Tekirdağ bölgelerinde olan zehirleme olaylarını ne gördük, ne de duyduk. Ispanak bildiğiniz gibi kışın en önemli gıda maddelerinden biri, doktorlar da tavsiye ediyor. Ispanağı alanlar ve evde hazırlayan hanımlar bunları tek tek ayıklıyorlar. Onların içinde güzelavrat otu diye bir ottan söz ediliyor. Onunla alakalı olmadığı kanaatindeyiz. O otun oraya girme şansı yok. Nereden kaynaklandığını bilemiyoruz, ama böyle birşeyi ilk kez duyuyoruz. Şahsen ben hafta iki, üç sefer ıspanak yemeye devam ediyorum. Kışın ıspanaksız bir hayat düşünemem. Bunun içinde başka birşey mi var bilmiyorum ama, geçen yıl biliyorsunuz ıspanak iyi para yapıyordu. Bunun fiyatlarıyla ilgili bir spekülasyon mu yapılıyor bilemiyorum. Vatandaşlar ıspanak yemeye devam ediyor, kimse de bunlara inanmıyor. Çünkü şehirlerde yaşayanların yüzde 70'si Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş köy kökenli insanlar" dedi.



Yıllardır ıspanak ektiğini ifade eden İsmail Demir ise, yaşanan zehirleme vakalarına katılmadığını belirterek, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Ispanaktan zehirlenme bu yıl ilk kez duyuldu. Bu fiyatların aşağı çekilmesi için yapılan bir spekülasyondan, başka birşey değil. Bizler ekmeye devam ediyoruz. Bu yıl hasat güzel, fiyatlar da iyi. İşte bu fiyatları aşağı çekmek için böyle bir haber uçurdular. Pazarda ıspanak 5 TL, toptan ise 3 TL. Maliyetlerimizi şu anda kurtarıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebilir, ıspanaktan zarar olmaz, herkese tavsiye edebiliriz" diye konuştu. - BURSA