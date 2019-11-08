Son Dakika Haberleri: Ispanakta domino etkisi
Son Dakika Ekonomi Ispanakta domino etkisi

Ispanakta domino etkisi

8 saat önce

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme vak'aları sonrasında Anadolu şehirlerinden Tokat'ta ıspanak fiyatlar düştü.

Ispanakta domino etkisi, System.String[]

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme vak'aları sonrasında Anadolu şehirlerinden Tokat'ta ıspanak fiyatlar düştü.


İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişinin ıspanak yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından ıspanak satışlarında yaşanan endişe Anadolu'yu da etkiledi. Tokat'ta 3 liradan satılan ıspanak 2 liraya düştü. Çekenli İş Merkezindeki manavlardan Ertuğrul Polat, İstanbul'da yaşanan zehirlenme olayının Tokat'ı da etkilediğini kaydetti. Bağı 3 liradan satılan ıspanağın 2 liraya düştüğünü ifade eden Polat, "Vatandaşın bu konuda bilinçlenmesi lazım, yıllardır sattığımız ıspanak aynı bir problem yok. 10 sene önceki ıspanak neyse aynısını satıyoruz" dedi.


Manavlardan Samet Say ise vatandaşın ıspanak almaya çekindiğini ifade ederek, "Vatandaş ezbere konuşuyor, zehirli diyor. Bizim kendi toprağımızda yetişen ıspanak, vatandaşa bunu anlatamıyoruz. Şu an 1 liraya da versek satılmıyor, yani bedavaya da versek alan yok" diye konuştu. - TOKAT

Tekirdağ, İstanbul, Tokat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:31:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ispanakta domino etkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]