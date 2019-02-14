İspanya 2035 Yılına Kadar Bütün Nükleer Santrallerini Kapatmayı Planlıyor
27 dakika önce
İspanya 2035 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatmayı planlıyor. Ülkedeki enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen hükümet, nükleer santrallerin tamamını kullanım dışı bırakacaklarını açıkladı. İspanya’da sosyalist Pedro Sanchez hükümeti, 2050 yılından itibaren sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma planı kapsamında 2025-2035 arası süreçte ülkedeki yedi nükleer santralin tamamını kapatmak istediklerini belirtti. Enerji Bakanı Teresa Ribera, […]The post İspanya 2035 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatmayı planlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
İspanya
2035 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatmayı planlıyor. Ülkedeki enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen hükümet, nükleer santrallerin tamamını kullanım dışı bırakacaklarını açıkladı.
İspanya'da sosyalist Pedro
Sanchez hükümeti, 2050 yılından itibaren sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma planı kapsamında 2025-2035 arası süreçte ülkedeki yedi nükleer santralin tamamını kapatmak istediklerini belirtti.
Enerji Bakanı Teresa Ribera, hükümetin bütçe tasarısının reddi halinde erken seçim çağrısında bulunacakları açıklamasıyla eş zamanlı olarak enerji planını duyurdu.
Bakan Ribera, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik taslak planın hükümet tarafından parlamentoya 22 Şubat'ta sunulacağını söyledi.
Başbakan Pedro Sanchez ise elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan İspanya'nın enerji sisteminin yeniden düzenlenmesi için 2021 ile 2030 arası 235 milyar euro yatırım talep edileceğini açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:15
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