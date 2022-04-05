İspanya, 25 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika
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İspanya, 25 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etme kararı aldı

05.04.2022 17:12
İspanya, 25 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etme kararı aldı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça şehrinde sivilleri öldürmesine karşılık olarak, "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle 25 Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça şehrinde sivilleri öldürmesine karşılık olarak, "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle 25 Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Albares, düzenlediği basın toplantısında, Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etme kararlarının, İspanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini reddettiğinin bir göstergesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

İspanyol bakan, "Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Buça şehrinde yaşanan sivil katliamına ilişkin gördüğümüz, dayanılmaz görüntüler bizleri derinden üzüyor. İspanya, savaş suçlarının derhal soruşturulmasını talep ediyor." dedi.

İspanya'nın 38 ülke ile birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve bu suçlardan sorumlu diğer kişilerin soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına başvurduğunu hatırlatan Albares, "Bu cezasız kalmamalı ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Albares, Rus diplomatların ve büyükelçilik personelinin sınır dışı işlemlerinin "birkaç günde gerçekleşeceğini" kaydetti.

Fransa, Almanya, Danimarka, Litvanya, İsveç, İtalya, Slovakya, Belçika da son günlerde ülkelerinde görev yapan birçok Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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