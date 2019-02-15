İspanya 28 Nisan'da Erken Seçime Gidiyor

İspanya
Başbakanı Pedro
Sanchez, 28 Nisan'da erken seçime yapılacağını açıkladı. Sosyalist Parti
lideri Sanchez'in azınlık hükümetinin azınlık hükümetinin hazırladığı bütçe Parlamento
tarafından reddedilmişti.
Parlamento'daki oylamanın sonucunu belirleyen gelişme işe ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin hükümete verdikleri desteği çekmesi olmuştu.
İspanya, Euro Bölgesi'nin Almanya
, Fransa
ve İtalya
'dan sonra en büyük dördüncü ekonomisi.
Ülkede son 5 yılda 3. kez seçime gidilmiş olacak.
Ayrıntılar birazdan...