Son Dakika Haberleri: İspanya 28 Nisan'da Erken Seçime Gidiyor
BBC

İspanya 28 Nisan'da Erken Seçime Gidiyor

1 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, seçim tarihini açıkladı.

İspanya 28 Nisan'da Erken Seçime Gidiyor, System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken seçime yapılacağını açıkladı.

Sosyalist Parti lideri Sanchez'in azınlık hükümetinin azınlık hükümetinin hazırladığı bütçe Parlamento tarafından reddedilmişti.

Parlamento'daki oylamanın sonucunu belirleyen gelişme işe ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin hükümete verdikleri desteği çekmesi olmuştu.

İspanya, Euro Bölgesi'nin Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en büyük dördüncü ekonomisi.

Ülkede son 5 yılda 3. kez seçime gidilmiş olacak.

Ayrıntılar birazdan...
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:44 

Pedro Rodríguez Ledesma, İspanya, Dünya
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