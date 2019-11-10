Son Dakika Haberleri: İspanya, 4 yılda 4'üncü kez sandık başında
Son Dakika Dünya İspanya, 4 yılda 4'üncü kez sandık başında

İspanya, 4 yılda 4'üncü kez sandık başında

7 saat önce

İspanya'da erken genel seçimler için halk, sandık başına gitti.

İspanya, 4 yılda 4'üncü kez sandık başında, System.String[]

İspanya'da erken genel seçimler için halk, sandık başına gitti. Seçim yerel saatle 09.00'da başladı.

37 milyon seçmenin oy vereceği erken genel seçimlerde anketlere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve partisi İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) seçimlerde üstünlüğü sağlaması bekleniyor. Ancak yine anketlere göre istikrarlı bir hükümet kurulmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'da biteceği belirtildi.Aşırı sağcı Vox Partisi, Nisan ayında yapılan seçimlerde yüzde 10 oy almıştı. Bu seçimlerde ise Vox Partisi'nin oyunu yüzde 12 ila 15'e çıkarabileceği düşünülüyor.


İspanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:19 Kaynak: DHA
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