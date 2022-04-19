İspanya, 700 gün sonra kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika
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İspanya, 700 gün sonra kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı

19.04.2022 20:33
İspanya, 700 gün sonra kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı

İspanya hükümeti, Kovid-19 salgınından dolayı 700 gündür uygulanan kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı.

İspanya hükümeti, Kovid-19 salgınından dolayı 700 gündür uygulanan kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı.

Bakanlar Kurulunun aldığı ve 20 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla, hastane, toplu ulaşım araçları, eczane veya yaşlı bakımevleri dışındaki tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, basına yaptığı açıklamada, "Bundan böyle maske takma zorunluluğu, bazı yerler dışında kaldırılıyor. İspanya'daki mevcut durum buna uygun. 12 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sinde aşılama tamamlandı. Salgının etkisi aşı sayesinde oldukça düştü." dedi.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez de, 700 gün sonra maske kullanılmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasını, "Yarından itibaren yüzümüzü ve gülüşümüzü göstereceğiz." diyerek duyurdu.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 11 milyon 736 bin 893 vaka tespit edilirken, 103 bin 721 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede mevcut durumda 345'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 635 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirdiği açık alanda maske takma zorunluluğunu 10 Şubat'tan itibaren kaldırmıştı.

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Hastane, İspanya, Eczane, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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