İspanya AB'de bütçe krizinin 30 Kasım'a kadar aşılmasını umuyor - Son Dakika

İspanya AB'de bütçe krizinin 30 Kasım'a kadar aşılmasını umuyor

25.11.2020 18:27
İspanya AB'de bütçe krizinin 30 Kasım'a kadar aşılmasını umuyor, System.String[]

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan ve Polonya'nın vetosundan kaynaklanan Avrupa Birliği'ndeki (AB) bütçe krizinin 30 Kasım'a kadar çözülmesini umduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan ve Polonya'nın vetosundan kaynaklanan Avrupa Birliği'ndeki (AB) bütçe krizinin 30 Kasım'a kadar çözülmesini umduğunu söyledi.

Sanchez, İspanya'nın Palma kentinde yapılan 19. İspanya- İtalya Hükümetlerarası Zirvesi sonunda İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez, "Macaristan ve Polonya, umarım temmuzdaki anlaşmanın ne anlama geldiğinin farkındadır. 30 Kasım'dan önce 27 AB ülkesinin anlaşabileceğini umuyorum." açıklamasında bulundu.

Macaristan ve Polonya'ya "Temmuzda varılan anlaşmaya saygı duyun." çağrısını yapan Sanchez, "Kovid-19'dan dolayı Avrupa'daki toplumumuz yorgun ve pozitif enerji vermek çok önemli." dedi.

Diğer yandan İspanya'nın, İtalya, Yunanistan ve Malta ile birlikte, AB Konseyi'ne gönderdiği göç ve mülteci paketine itirazı içeren mektupla ilgili de değerlendirme yapan Sanchez, şunları söyledi:

"Göçmen sorunu çok önemli ve AB içinde ciddi bir şekilde tartışılması gereken bir konu. Bazı ülkeler göçmen sorununa tek perspektiften bakıyor oysa bu çok perspektifli bir konudur. AB'ye mektup gönderen ülkeler olarak ortak bir vizyonumuz var. Sınır kontrolleriyle ilgili eleştiriler yanlıştır. İspanya ve İtalya etkili bir şekilde önlem almaktadır. Ama ölümü göze alarak yollara çıkan, insan tacirlerinin kullandığı mağdur insanlar var. Göçe karşı mücadele de AB'de dayanışma gerekiyor."

Sanchez ayrıca, Kovid-19'da vaka ve ölü sayılarını azaltmak için kritik bir döneme girildiğini vurgulayarak, "Aşı ile birlikte pandeminin sonunun başlangıcındayız. Virüsü etkisiz hale getirmenin eşiğindeyiz." dedi.

Conte'den Noel için Avrupa'ya "ortak tedbir" çağrısı

Diğer yandan İtalya Başbakanı Conte de yaklaşan Noel Bayramı'nda ve kış turizminde yaşanacak hareketliliğin virüsün yayılmasını artırabileceği endişesine değindi.

Conte, "Özellikle kayak merkezleri ve Noel tatili için bazı kısıtlayıcı önlemleri teşvik etmeye ve bu tedbirlerin koordinasyonunu sağlamaya çalışmak için Avrupa kurumlarının temsilcileriyle görüşmelerim oldu. Çok fazla olumlu geri bildirim aldım. Bu ortak bir endişe. Eğer buna Avrupa daha iyi koordine edilmiş, ortak bir yanıt verirse bunun daha uygun olacağına inanıyorum ve bunu umuyorum." diye konuştu.

Conte, kış tatilinde ulusal nitelikteki tercihlere müdahale etmek istemediklerini ancak, yurt dışına gidiş-gelişlerden kaçınılması gerektiğini, yurt dışına çıkıldığı durumlarda ise dönüşte sağlık kontrolünden geçilmeden ülkeye girilmesini önlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu arada gerek göçmen sorunu gerekse AB'deki bütçe krizine karşı İtalya ve İspanya'nın ortak hareket etmesine atıfta bulunan Conte, "İtalya ve İspanya arasındaki stratejik ortaklık Avrupa'nın yeni motoru olacaktır ve AB'nin gelişmesine yardımcı olacaktır." dedi.

2014 yılından sonra ilk kez hükümetler arası zirve yapan İspanya ve İtalya, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik bazı anlaşmalara da imza attı.

Avrupa Birliği, Macaristan, İspanya, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya AB'de bütçe krizinin 30 Kasım'a kadar aşılmasını umuyor - Son Dakika


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