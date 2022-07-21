İspanya, AB'nin Doğalgaz Tüketimini Yüzde 15 Azaltma Önerisini Reddetti - Son Dakika
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İspanya, AB'nin Doğalgaz Tüketimini Yüzde 15 Azaltma Önerisini Reddetti

21.07.2022 10:11
İspanya, AB'nin Doğalgaz Tüketimini Yüzde 15 Azaltma Önerisini Reddetti

MADRİD, 21 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz arzını kesme ihtimalini göz önünde bulundurarak Avrupa Komisyonu tarafından Çarşamba günü açıklanan doğalgaz tüketimini önümüzdeki aylarda yüzde 15 oranında azaltma planının İspanyol...

MADRİD, 21 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz arzını kesme ihtimalini göz önünde bulundurarak Avrupa Komisyonu tarafından Çarşamba günü açıklanan doğalgaz tüketimini önümüzdeki aylarda yüzde 15 oranında azaltma planının İspanyol hükümeti tarafından reddedildiğini söyledi. Bakan, "Ne olursa olsun İspanya'daki aileler evlerinde doğalgaz veya elektrik kesintisi yaşamayacak ve hükümet arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla özel bir bedel ödeyen İspanyol endüstrisinin tutumunu savunacak" dedi. İspanya'daki tüketimin makul sınırlar içinde olduğunu söyleyen Ribera, "Yardım etmek istiyoruz ama aynı zamanda saygı görmek istiyoruz" dedi ve özellikle "bizden görüş istenmediyse", "bizden orantısız bir fedakarlık da istenemez" dedi. Avrupa Komisyonu'nun önerisi, son beş yılda ortalama tüketimde gönüllü olarak yüzde 15'lik bir azalmayı hedefliyor. İspanya örneğinde azaltma miktarı, ortalama 367,28 terawatt saat (TWh) toplam tüketim üzerinden 55 TWh olacaktı.

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Kaynak: Xinhua

İspanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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