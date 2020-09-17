İtalya açıklarında kurtarılan düzensiz göçmenler yüzerek karaya ulaşmaya çalıştı - Son Dakika

İtalya'da Sicilya açıklarında sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait geminin Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerden 76'sı denize atlayarak karaya ulaşmaya çalıştı.

İtalya'da Sicilya'nın Palermo şehri açıklarında İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait geminin Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerden 76'sı denize atlayarak karaya ulaşmaya çalıştı.Denize atlayan göçmenlere, İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Göçmenler yeniden gemiye taşındı. Düzensiz göçmenlerin Palermo şehrinin kıyılarında günlerdir mahsur kalan 270 kişiden oluşan bir grubun parçası olduğu belirtildi. Open Arms' kurtarma gemisinin, 8-10 Eylül tarihleri arasında Akdeniz'de 3 ayrı grubu kurtardığı ve mürettebatın, göçmenlerin karaya çıkmasına izin verilecek olan yerle ilgili talimat beklediği belirtildi.