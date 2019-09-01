Son Dakika Haberleri: İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına türk denizciler yetişti
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İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına türk denizciler yetişti

15 saat önce

İspanya açıklarında bir botta mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti.

İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına türk denizciler yetişti, System.String[]
İspanya açıklarında bir botta mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Ekmen Denizcilik'e ait 'Ekmen Trans' isimli gemi mürettebatı dün gece Fas'a doğru seyir halindeyken İspanya'nın 60 deniz mili açığında denizin üzerinde bir nesne fark edip rotasını o yöne çevirdi. Bir botta mahsur kalmış 24 Afrikalı mülteciyi fark eden Türk denizciler, bota yanaşarak mültecileri gemiye aldı.

3'ü çocuk 24 mülteciyi kurtaran Türk denizciler, kurtarılanlar arasında hamile bir kadın da olduğunu fark edince, durumu derhal İspanyol makamlarına iletti. Doğumu yaklaştığı öğrenilen hamile kadın, gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Mültecilerin tahliyesi için rotasını değiştiren gemi, Las Palmas limanına yanaşarak mültecilerin gemiden alınmasını sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Mültecilerin denizden gemiye alınması
Kurtarma çalışmalarından görüntüler
kurtarılan mültecilerin Türklere teşekkürü
Halime kadının helikoptere aktarılması
Limana yanaşan inen mülteciler
İspanyol yetkililerin görüntüleri
Geli içinde yiyecek ve giyecek verilen mültecilerin fotoğrafları


İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:20 Kaynak: DHA
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