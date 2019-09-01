İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına türk denizciler yetişti

3'ü çocuk 24 mülteciyi kurtaran Türk denizciler, kurtarılanlar arasında hamile bir kadın da olduğunu fark edince, durumu derhal İspanyol makamlarına iletti. Doğumu yaklaştığı öğrenilen hamile kadın, gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı.
Mültecilerin tahliyesi için rotasını değiştiren gemi, Las Palmas limanına yanaşarak mültecilerin gemiden alınmasını sağladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Mültecilerin denizden gemiye alınması
Kurtarma çalışmalarından görüntüler
kurtarılan mültecilerin Türklere teşekkürü
Halime kadının helikoptere aktarılması
Limana yanaşan inen mülteciler
İspanyol yetkililerin görüntüleri
Geli içinde yiyecek ve giyecek verilen mültecilerin fotoğrafları