Son Dakika Haberleri: İspanya Anayasa Mahkemesi, Franco'nun naaşının taşınması kararını erteledi
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İspanya Anayasa Mahkemesi, Franco'nun naaşının taşınması kararını erteledi

29 dakika önce

İspanya’da Anayasa Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun naaşının iç savaşta ölenlerin toprağa verildiği başkent Madrid'deki anıt mezardan 10 Haziran’da çıkarılması kararını erteledi.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Franco'nun naaşının taşınması kararını erteledi, System.String[]
İspanya'da Anayasa Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun naaşının iç savaşta ölenlerin toprağa verildiği başkent Madrid'deki anıt mezardan 10 Haziran'da çıkarılması kararını erteledi.

Mahkeme erteleme kararına gerekçe olarak, Franco'nun ailesinin yaptığı itirazın henüz sonuçlanmamasını gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:23 
Francisco Franco, Anayasa Mahkemesi, İspanya, Dünya
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