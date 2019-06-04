İspanya Anayasa Mahkemesi, Franco'nun naaşının taşınması kararını erteledi
29 dakika önce
İspanya’da Anayasa Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun naaşının iç savaşta ölenlerin toprağa verildiği başkent Madrid'deki anıt mezardan 10 Haziran’da çıkarılması kararını erteledi.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:23
'da Anayasa Mahkemesi
, diktatör Francisco Franco
'nun naaşının iç savaşta ölenlerin toprağa verildiği başkent Madrid
'deki anıt mezardan 10 Haziran'da çıkarılması kararını erteledi.
Mahkeme erteleme kararına gerekçe olarak, Franco'nun ailesinin yaptığı itirazın henüz sonuçlanmamasını gösterdi.
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