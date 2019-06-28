İspanya: Anne, kızı ve erkek arkadaşı organ satışı için cinayetten tutuklandı

İspanya'da bir anne, kendi erkek arkadaşını kızı ve kızının erkek arkadaşıyla birlikte öldürme planı yapıp, daha sonra bu planı polise ihbar etmekle suçlandı.

Yetkililere göre 52 yaşındaki anne ve 20 yaşındaki kızı, para almasına karşın cinayeti işleyecek kiralık katil bulmayan erkek arkadaşını dolandırıcılıktan polise ihbar etti.

Anne ve kızı, annenin erkek arkadaşını öldürmek ve organlarını satmak amacıyla bir kiralık katil tutması için 7 bin euro para verdiklerini söyledi.

Anne, kızı ve kızın erkek arkadaşı tutuklandı.

Üçü de İspanyol vatandaşı olan zanlıların, cinayet için geçen Mart ayında bir kontrat imzaladıkları belirtildi. Ancak haftalar geçse de cinayet işlenmediği için, anne ve kızı, kızın erkek arkadaşını 14 Haziran'da polise şikayet etti.

Kızın 29 yaşındaki erkek arkadaşı, İspanyol gizli servisi CNI ajanı olduğunu iddia ediyordu ve sahte kimlikleri de vardı. Polis, zanlının anne ve kızı bir kiralık katil tutabileceğine ikna ettiğini söyledi.

Aynı zamanda kızı, annesinin erkek arkadaşının annesini 60 bin Euro dolandırdığını ve organlarını satarak bu parayı geri almayı umduklarını açıkladı.

Annenin erkek arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.