İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor? - Son Dakika
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İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?

6 saat önce

İspanya'da bir günde 462 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Avrupa'nın yeni salgın merkezi olmasından endişe ediliyor.

İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?, System.String[]

İspanya'da bir günde 462 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Avrupa'nın yeni salgın merkezi olmasından endişe ediliyor.


Çin'den Avrupa'ya kadar yayılan korona virüs etkilerini arttırarak devam ediyor. Avrupa'da korona virüsünden en fazla etkilenen İtalya'da can kaybı artarken, ülkedeki sağlık sistemi de çöktü. İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'nın Avrupa'nın tehlike merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor. Ülkede dün en kötü verilerin elde edildiği ve bir günde 462 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir günde kaydedilen 462 can kaybının ardından ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 311'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının ise 35 bin 136 olduğu açıklandı.


Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Barselona sokakları sessizliğe gömüldü. Barselona'nın ünlü caddeleri ve meydanları ıssız kaldı. Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömüldü. Başbakan Pedro Sanchez, "Önümüzde zor günler var" demişti. - BARSELONA

Barselona, İspanya, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

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