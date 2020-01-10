İspanya, Avrupa Parlamentosu'ndan Katalan siyasetçilerin dokunulmazlıklarını kaldırmasını istedi - Son Dakika

İspanya, Avrupa Birliği kurumlarıyla arasında gerginliğe yol açan, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin siyasi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.

İspanya Yüksek Mahkeme Savcısı Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümet Üyesi Antoni Comin hakkındaki "Avrupa tutuklama emrinin" devamlılığını açıklayıp, Avrupa Parlamentosundan bu iki parlamenterin dokunulmazlıklarını kaldırmasını talep etti.

Savcı Llarena ayrıca Puigdemont ve Comin hakkındaki ulusal arama ve tutuklama emrinin devam ettiğini, bu kişilerin İspanya ülke sınırları içinde tutuklanmaları halinde dokunulmazlıklarının olmadığını belirtti.

Avrupa Adalet Divanı'nın 19 Aralık'ta aldığı, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri olan tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın siyasi dokunulmazlığını tanıma kararı, Belçika'ya kaçan Puigdemont ve Comin'in de kaderini değiştirmişti.

AP, Puigdemont ve Comin'in Avrupa parlamenterliğini tanımış, Belçika adaleti de AP'den karşı yönde bir karar çıkmadıkça bu iki Katalan siyasetçi hakkındaki Avrupa tutuklama emrini askıya aldığını açıklamıştı.

AP'nin 13 Ocak pazartesi günü Strasburg'daki genel kurul oturumunda Puigdemont ve Comin'in Avrupa parlamenteri olarak görevlerine başlamaları ve üyesi olmayı talep ettikleri Avrupa Özgür İttifakı (ALE) grubuna kabul edilmeleri öngörülüyor.

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanarak isyana teşviğin de aralarında olduğu bazı suçlardan 13 yıl hüküm giyen Junqueras ise cezaevinde olmasına rağmen ALE'nin başkan yardımcısı olarak seçilmişti.

Junqueras, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin hakkında verdiği tutukluluğunun devamı kararından dolayı AP tarafından çağırılmasına rağmen 13 Ocak'taki genel kurula katılmayacak.

ERC lideri, İspanyol basınında bugün yer alan demecinde, İspanyol devletini "adalet değil öç almak istemekle" suçlayarak, "Bu, sonunda kazanacağımız bir savaş. Er ya da geç Avrupa bize hak verecek." ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme, Katalonya başkanı hakkında men cezasını onayladı

Diğer yandan Yüksek Mahkeme, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra hakkında, "devletin kurumlarına itaatsizlikten" verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasını onaylasa da Merkez Seçim Kurulu'nun bu cezanın hemen yürürlüğe girmesi yönündeki talebini reddetti.

Torra, geçmişte olduğu gibi şimdi de Yüksek Mahkeme'nin kararını "Katalonya parlamentosuna karşı yapılmış bir devlet darbesi" olarak değerlendirip, Katalonya özerk hükümet başkanlığı görevinden kendisini alabilecek tek kurumun Katalonya parlamentosu olduğunu savundu.

Torra, Yüksek Mahkemenin kendisiyle ilgili verdiği kararın Katalonya parlamentosu ve Katalonya özerk hükümeti tarafından tanınmadığını ileri sürdü.