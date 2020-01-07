İspanya, Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya, Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı - Son Dakika

İspanya, Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı

6 saat önce

İspanya, NATO misyonu kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan 13 İspanyol askerinden 10'unu güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı.

İspanya, Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı, System.String[]

İspanya, NATO misyonu kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan 13 İspanyol askerinden 10'unu güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı.

İspanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mevcut durumda Bağdat'ta sadece 3 İspanyol askerinin kaldığı, diğer 10'unun Kuveyt yolunda olduğu bildirildi.

Söz konusu gelişmenin, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından yaşananlar kapsamında NATO'nun Irak'taki personelinin bir kısmını geçici olarak ülke içindeki ve dışındaki farklı yerlere yerleştirme kararıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Ayrıca, NATO misyonu kapsamında Bağdat'ın güneydoğusundaki üste bulunan 550 İspanyol askerinin durumunda hiçbir değişiklik bulunmadığı ifade edildi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de Irak'taki İspanyol askerlerinin durumuyla ilgili alınacak her türlü kararın "NATO veya koalisyon güçleri şemsiyesi altında olacağını" söyledi.

İspanya, Bağdat, Kuveyt, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı
Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı Libido açıklaması ile gündem olan Can Yaman'ın yeni hali hayranlarını şaşırttı İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

Son Dakika Haberleri
03:42 Tatvan'da "dijital takograf" protestosu - Son Dakika
03:39 ABD'nin Başkenti Washington mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
03:38 Ahmet Özhan Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
03:36 Pentagon: İran Erbil ve el-Esed üssüne saldırı düzenledi - Son Dakika
03:28 Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 03:50:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya, Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]