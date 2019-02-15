Son Dakika Haberleri: İspanya Başbakanı'ndan Erken Seçim Çağrısı

İspanya Başbakanı'ndan Erken Seçim Çağrısı

45 dakika önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan ayında erken seçim yapılması için çağrıda bulundu.

İspanya Başbakanı'ndan Erken Seçim Çağrısı, System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan ayında erken seçim yapılması için çağrıda bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetinin bütçe tasarısı 2 gün önce İspanya parlamentosunda 191 red oyuna karşı 158 evet oyu çıkması sonucu kabul edilmemiş, Sanchez kabinesini bugün için toplantıya çağırmıştı. Gerçekleştirilen olağanüstü kabine toplantısında Sanchez 28 Nisan'da erken seçim yapılması için çağrıda bulundu.

Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez, Başbakan Mariano Rahoy'un Haziran ayında yapılan güven oylamasını kaybetmesi üzerine İspanya'nın yeni başbakanı seçilmişti. - MADRİD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Pedro Rodríguez Ledesma, İspanya, Politika
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