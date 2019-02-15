İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı.
1 saat önce
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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