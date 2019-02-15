Son Dakika Haberleri: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı.

1 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı., System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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