İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Balkanlar turu çerçevesinde gerçekleştirdiği Arnavutluk ziyareti kapsamında Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Sanchez, başkent Tiran'daki temasları kapsamında Başbakanlık binası önündeki Millet Şehitleri Bulvarı'nda törenle karşılandı. Törende, iki ülke temsilcileri hazır bulundu.

Tören sonrasında bir araya gelen Rama ve Sanchez, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez, burada yaptığı açıklamada, Rama'nın önderliğindeki Arnavutluk'un AB'ye doğru başladığı yolculuğun başarılı olmasını diledi.

Balkanlar olmadan bir AB'nin anlaşılamayacağını belirten Sanchez, "Başbakan Rama'ya da söyledim, katılım süreçleri ve her ülke için yaptığımız anlaşmaların yanı sıra bu, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurulması fikrinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu sayede daha fazla konuyu konuşmak için, bu ilişkiyi devletler ve hükümet başkanları arasında ve çok daha esnek formatlarda daha yüksek bir siyasi düzeyde kurmak için imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne değil tüm uluslararası düzene aykırı bir durum oluşturduğunu kaydederek "Bu savaş, bize çok sorun ve endişe verdi. Bu savaş, Avrupa'da bizi birleştiren değerleri hiçbir zaman değiştirmeyecek ve bu savaşın sadece AB'nin gücünü gösterdiğine inanıyorum." dedi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilere de değinen Sanchez, ilişkilerin güçlendirilmesi düşüncesini paylaştı.

"Kosova hükümeti, toprak egemenliğini uygulayarak anlaşmaları yürürlüğe koyma hakkına sahip"

Rama da Sanchez'in ziyaretinin ülkesine "bir İspanyol başbakanının ilk ziyareti" olduğuna dikkati çekti.

AB dönem başkanlığını 2023'te devralacak İspanya'dan büyük beklentiler içerisinde olduklarını dile getiren Rama, bölgesel inisiyatifler ve bunların AB genişleme süreçlerine entegrasyonunu görüştüklerini söyledi.

Kosova ile Sırbistan arasında dün meydana gelen gerilim hakkında konuşan Rama, İspanyol mevkidaşı ile görüşmede dün gece geç saatlerde tamamen anlamsız bir tırmanışa neden olan durum hakkında konuştuklarını aktararak şunları kaydetti:

"Kosova hükümeti, devlet yönetimindeki bağımsızlıktan kaynaklanan toprak egemenliğini uygulayarak anlaşmaları yürürlüğe koyma hakkına sahip. Sadece hak değil aynı zamanda görevi de var. Belgrad'daki makamlara, Sırbistan Cumhurbaşkanı'na (Aleksandar Vucic), yalnızca uygulanması gereken değil aynı zamanda Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğa daha fazla inanılırlık vermesi bakımından uygulanmaya değer bir anlaşmanın yürürlüğe girmesine kendi sebeplerinden dolayı karşı çıkan Kosova'nın kuzeyindeki belirli grupları herhangi bir gerekçe ve mazeret ile beslememeleri çağrısında bulunuyorum."

Görüşme kapsamında, Arnavutluk ile İspanya arasında her iki ülkenin de uygun gördüğü polis istihbarat ve soruşturma araçlarını kullanarak, uluslararası organize suçla mücadele alanında "ortak soruşturma grubu" oluşturulmasına yönelik ikili anlaşma imzalandı.