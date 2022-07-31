İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

31.07.2022 23:30
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Balkanlar turu çerçevesinde gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Başbakan Dimitar Kovaçevski ile bir araya geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Balkanlar turu çerçevesinde gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Başbakan Dimitar Kovaçevski ile bir araya geldi.

Sanchez, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında başbakanlık binasında törenle karşılandı. Törende, iki ülke temsilcileri hazır bulundu.

Tören sonrasında baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Kovaçevski ve Sanchez, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Kuzey Makedonya'nın bulunması gereken yere giden yolun önündeki engeli kaldırdınız. Kuzey Makedonya hem coğrafi hem de tarihi açıdan Avrupa'da bulunuyor. Şimdi de arzuladığınız hedefe bir adım daha yaklaştınız." dedi.

Bölgede gerçekleştirdiği ziyaretin iki sembolik anlam taşıdığını söyleyen Sanchez, bunlardan birisinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki saldırganlığına karşı AB'nin gösterdiği birlik" ve "geçen günlerde Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması önündeki engelin kaldırılması" olduğunu vurguladı.

İspanya hükümeti olarak AB dönem başkanlığında Kuzey Makedonya'ya destek sağlayacaklarını dile getiren Sanchez, AB'ye üyelik için gereken reformlar noktasında da Kuzey Makedonya'yı desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de Sanchez'in tarihi olarak nitelendirdiği bu ziyaretinin, iki ülke arasındaki 30 yıllık iyi ilişkiler noktasında bir sembol niteliği taşıdığını belirtti.

Kovaçevski, "Şahsım ve tüm vatandaşlar adına, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği noktasında İspanya'nın gösterdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın AB için hazır olduğunu vurgulayan Kovaçevski, ülkesinin AB'nin tam üyesi olması doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Bu süreçten geri adım atmayacaklarını dile getiren Kovaçevski, Kuzey Makedonya'nın yerinin AB'de olduğunu söyledi.

Ayrıca Sanchez, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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