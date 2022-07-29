Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'ten enerji krizine karşı 'kravatları çıkarın' önerisi - Son Dakika

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