İspanya Başbakanı'nın Kovid-19'u atlatamamasından dolayı EUROMED toplantısı ertelendi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yakalandığı Kovid-19 hastalığını henüz atlatamamış olmasından dolayı 30 Eylül'de İspanya'nın güneyindeki Alicante kentinde yapılması öngörülen Avrupa- Akdeniz (EUROMED) toplantısı ertelendi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin devlet veya hükümet başkanlarının, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in katılmasının planlandığı EUROMED toplantısının ertelendiği bildirildi.
Kovid-19 teşhisi 25 Eylül'de konan ve o tarihten itibaren resmi toplantılarını iptal eden ya da programlara internetten görüntülü olarak uzaktan katılan Sanchez'in bugün yapılan Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı kaydedildi.
Enerji krizinin öncelikli olarak ele alınacağı toplantıya İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya ve Hırvatistan liderleri katılacaktı.
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