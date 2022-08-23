İspanya Başbakanı Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'a gidiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'ı kapsayan Latin Amerika turuna çıkıyor.

Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto ve Latin Amerika ülkelerinde faal olan bir grup iş insanıyla bugün Madrid'den ayrılacak Sanchez'in ilk durağı, Kolombiya'nın başkenti Bogota olacak.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayan ve bu "ülkedeki ilk solcu cumhurbaşkanı" olarak bilinen Gustavo Petro ile yarın görüşecek Sanchez'in, 25 Ağustos'ta Ekvador'un başkenti Quito, 26 Ağustos'ta Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya geçmesi öngörülüyor.

İspanya Başbakanlık kaynakları, Sanchez'in ziyaretindeki temel amacın, Avrupa Birliği'nin (AB) Latin Amerika ile ilişkilerinde İspanya'nın "öncü rolünü" vurgulamak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

İspanya'nın 2023'ün ikinci yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı sırasında AB-Latin Amerika ve Karayip ülkeleri devlet veya hükümet başkanları zirvesi organize edeceği bilgisi paylaşıldı.

Son olarak 2015'te Brüksel'de yapılan bu zirvenin, Latin Amerika'da son dönemlerde giderek artan Çin ve Rusya'nın etkisine karşı AB ve Latin Amerika arasında stratejik bölgesel ortaklığı perçinleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.