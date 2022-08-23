İspanya Başbakanı Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya Başbakanı Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'a gidiyor

23.08.2022 12:14
İspanya Başbakanı Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'a gidiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'ı kapsayan Latin Amerika turuna çıkıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'ı kapsayan Latin Amerika turuna çıkıyor.

Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto ve Latin Amerika ülkelerinde faal olan bir grup iş insanıyla bugün Madrid'den ayrılacak Sanchez'in ilk durağı, Kolombiya'nın başkenti Bogota olacak.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayan ve bu "ülkedeki ilk solcu cumhurbaşkanı" olarak bilinen Gustavo Petro ile yarın görüşecek Sanchez'in, 25 Ağustos'ta Ekvador'un başkenti Quito, 26 Ağustos'ta Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya geçmesi öngörülüyor.

İspanya Başbakanlık kaynakları, Sanchez'in ziyaretindeki temel amacın, Avrupa Birliği'nin (AB) Latin Amerika ile ilişkilerinde İspanya'nın "öncü rolünü" vurgulamak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

İspanya'nın 2023'ün ikinci yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı sırasında AB-Latin Amerika ve Karayip ülkeleri devlet veya hükümet başkanları zirvesi organize edeceği bilgisi paylaşıldı.

Son olarak 2015'te Brüksel'de yapılan bu zirvenin, Latin Amerika'da son dönemlerde giderek artan Çin ve Rusya'nın etkisine karşı AB ve Latin Amerika arasında stratejik bölgesel ortaklığı perçinleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

YORUMLAR
500
İspanya'da baraj ve göletlerin doluluk seviyesi 27 yılın en düşük seviyesinde İspanya'da baraj ve göletlerin doluluk seviyesi 27 yılın en düşük seviyesinde Borrell'e göre, ABD'den onay gelirse bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabilir Borrell'e göre, ABD'den onay gelirse bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabilir
Kaynak: AA

Kolombiya, Honduras, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'a gidiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:44:30. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Sanchez, Kolombiya, Ekvador ve Honduras'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement