Son Dakika Haberleri: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye...
Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye... - Son Dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye...

6 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye..., System.String[]

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı

Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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İspanya'dan Türkiye'deki NATO füze savunma misyonunu sürdürme kararı
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