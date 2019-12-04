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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye...
6 saat önce
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:16 Kaynak: AA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı
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