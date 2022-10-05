İspanya ve Portekiz, 2030 Dünya Kupası'nda Ukrayna ile ortak adaylığa destek verdi - Son Dakika
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İspanya ve Portekiz, 2030 Dünya Kupası'nda Ukrayna ile ortak adaylığa destek verdi

05.10.2022 17:22
İspanya ve Portekiz, 2030 Dünya Kupası'nda Ukrayna ile ortak adaylığa destek verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Ukrayna'nın 2030 Dünya Kupası için İspanya ve Portekiz ile aday olma girişimine destek verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Ukrayna'nın 2030 Dünya Kupası için İspanya ve Portekiz ile aday olma girişimine destek verdi.

Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İspanya ve Portekiz'in Ukrayna ile 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Sanchez, "En üst düzey etkinliklere ev sahipliği yapma yeteneğimizi zaten kanıtladık. İspanya ve Portekiz, Ukrayna ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırdır. Barış için bir spor turnuvası. Sporun en iyisi ve Avrupa değerlerinin en iyisi." ifadelerini kullandı.

Portekiz Başbakanı Costa da mesajında benzer ifadeler kullanarak, "Birinci sınıf turnuvalar düzenleme kapasitesine sahip olduğumuzu zaten gösterdik. Portekiz ve İspanya, Ukrayna ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır. Barış için sporun en iyisini ve Avrupa'nın en iyi değerlerini göstermek için bir spor turnuvası organize etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya ve Portekiz futbol federasyonları da Ukrayna'nın ortak adaylığa dahil edilmesine destek veren açıklamalar yaptı.

2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay'ın da ortak adaylığı bulunurken turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkenin 2024'te duyurulması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Portekiz, İspanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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