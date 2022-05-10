İspanya Başbakanı Sanchez, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü

10.05.2022 18:47
İspanya Başbakanı Sanchez, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü

İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi ziyarette bulunan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi ziyarette bulunan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan basına kapalı görüşmenin ardından Sanchez ve Fernandez, resmi Twitter hesaplarından yayımladıkları mesajlarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sert bir şekilde kınayarak, uluslararası yasallığa ve çok taraflı düzene saygılarını dile getirdi.

Sanchez, "Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile görüşmemizde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşadığımız duruma karşı empatisini teyit ettim. İspanya ve Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kesin olarak kınıyor ve uluslararası yasallığa ve çok taraflı düzene tam saygı gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Daha fazla eşitlik için politikaları teşvik etme konusunda hemfikiriz"

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle dünyada yaşanan zorluğu, insani kriz ve bunların ekonomik sonuçları hakkında aynı görüşleri paylaşıyoruz." görüşünü dile getiren Fernandez de "Daha fazla eşitlik için politikaları teşvik etme ve İberya-Amerika gündemini güçlendirmeye devam etme ihtiyacı konusunda hemfikiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fernandez, Arjantin'in gıda güvenliği ve enerji arzı sorunları için merkezi odaklı bir endişe taşıdığını, istikrarlı bir enerji tedarikçisi olma ve uygulamalı biyoteknolojiye katkı sağlama yolundaki ilk adımlarının Sanchez ile görüşmede atıldığını kaydetti.

Arjantin Devlet Başkanı, Madrid'deki temasları kapsamında Kral 6. Felipe tarafından da kabul edildi.

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Arjantin, İspanya, Ukrayna, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Sanchez, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü - Son Dakika


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