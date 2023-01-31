İspanya Başbakanı Sanchez, asgari ücrete yüzde 8 zam yapılacağını açıkladı Açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, asgari ücrete yüzde 8 zam yapılarak, mevcut durumda aylık net 1000 avro olan ve yılda iki kez ikramiyeli olmak üzere 14 kez ödenecek asgari ücretin 1080 avroya çıkarılacağını duyurdu.

Başbakan Sanchez, Ukrayna- Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkilerini anlatmak üzere Senato'da yaptığı konuşmada asgari ücret zammını yüzde 8 olarak açıkladı.

İktidara ilk geldikleri yıl olan 2018'de asgari ücretin 735 avro olduğunu hatırlatan Sanchez, her yıl yaptıkları artışla şimdiye kadar toplamda yüzde 36'lık zam kararı aldıklarının altını çizdi.

Sanchez, "Bu yeni zamla birlikte asgari ücreti İspanyolların ortalama maaşının yüzde 60'ına karşılık gelecek bir seviyeye çıkardık. Böylece, işçilerimize karşı demokratik zorunluluğumuzu ve yasama sürecindeki taahhütümüzü yerine getirdik." dedi.

İspanya'da yılda iki kez ikramiyeli olmak üzere 14 kez ödenen asgari ücret sosyalist hükümetin iktidara geldiği dönemden bu yana 2018'de 764, 2019'da 900, 2020'de 950, 2021'de 965 ve 2022'de 1000 avroya çıkarıldı.

Satın alma gücünün düşmesinden dolayı yüksek kar açıklayan şirketlere eleştiri

Sanchez ayrıca İspanyolların satın alma gücünün son yıllarda büyük oranda düştüğüne dikkati çekerek, yüksek karlar açıklayan büyük şirketleri kar dağıtımını sadece üst düzey yöneticilere yapmakla eleştirdi.

Başbakan Sanchez, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda İspanyolların satın aldığı ürünlerdeki fiyat artışları ortalama yüzde 17,6 olurken, özel sektörde şirketlerin çalışanlarına yaptığı artış oranları yüzde 10,6'da kaldı. Bu, kabul edilemez. 1999 yılında bir İspanyol 4 yıllık maaşının toplamına denk gelecek şekilde bir ev alabiliyordu. Şimdi ise 8 yıllık toplam maaşla bile ev alamıyorlar. Bence bu adil değil. Neden elde edilen kazançlar birkaç kişiye dağıtılıyor? Bunu değiştirmek gerekiyor."

İspanya'da 2,5 milyondan fazla asgari ücretli çalışan bulunuyor.

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, asgari ücret artışının belirlenmesi için bu sabah sendika liderleri ile İspanya Sanayiciler ve İşverenler Konfederasyonu Başkanı Antonio Garamendi'yi toplantıya çağırmıştı.

Garamendi, hükümetin asgari ücret artışıyla ilgili teklifini önceden kendilerine iletmediği ve yazılı olarak gönderdikleri taleplere cevap vermediği gerekçesiyle toplantıya katılmadı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Albert Nunez Feijoo ise Başbakan Sanchez'i "ülkenin gerçeğini saklayarak, İspanyollara yalan söylemekle" suçladı.

Feijoo, "hükümetin ekonomik adımlarını zafer gibi gösterdiğini oysa AB ülkeleri arasında dış borcu en fazla artan, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası Kovid-19 öncesi rakamlara en geç ulaşan ve AB içinde en yüksek işsizlik oranına sahip ülkenin İspanya olduğunu, hükümetin büyüme rakamlarının hiçbirinin tutmadığını" söyledi.

İspanya'da son olarak 2019 yılında yapılan genel seçimlerde Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos, meclisteki ayrılıkçı Bask ve Katalan partilerin dışarıdan desteğiyle koalisyon hükümeti kurmuştu.

Normal şartlarda kasım ayında genel seçime gidilecek İspanya'da en son yayımlanan anketler, PSOE'yi seçimlerden 1. çıkacak parti olarak gösterse de hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu PP ve aşırı sağcı Vox partisinin yakalayacağı yorumunda bulunuyor.