Son Dakika Haberleri: İspanya Başbakanı Sanchez Bağımsızlık Yanlısı Katalonya Başkanı Torra ile Görüştü

İspanya Başbakanı Sanchez Bağımsızlık Yanlısı Katalonya Başkanı Torra ile Görüştü

6 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bağımsızlık yanlısı Katalonya Başkanı Quim Torra ile görüştü.

İspanya Başbakanı Sanchez Bağımsızlık Yanlısı Katalonya Başkanı Torra ile Görüştü, System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bağımsızlık yanlısı Katalonya Başkanı Quim Torra ile görüştü.

Başbakanı Pedro Sanchez bağımsızlık yanlısı Katalonya Başkanı Quim Torra, Katalan bağımsızlığının gündeme gelip gelmeyeceğinin belirleneceği toplantı için bir araya geldi. Sanchez ile Torra'nın toplantısı Katalonya'nın başkenti kabul edilen Barselona'da yapıldı. Bölgesel liderler, toplantıyı "zirve" olarak yorumlasa da İspanya tarafı bu tanımı reddetti.

Torra, bir zamanlar İspanyol kraliyet ailesine ev sahipliği yapan Palau de Pedralbes'in önünde Sanchez'i elini sıkarak karşıladı. Sanchez, geçtiğimiz yıl bölünmeye yönelik bağımsızlıktan ziyade Katalonya'daki sosyal ve ekonomik konulara odaklanmak istediklerini söyledi. Torra ise, Katalan halkının kendi kaderini tayin etme hakkının gündemde olmasını beklediklerini belirtti. - BARSELONA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:50 Kaynak: İHA

Pedro Rodríguez Ledesma, İspanya, Güncel
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