İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün Türkiye ile çeşitli alanlarda 6 yeni anlaşma imzaladıklarını belirterek bugünkü toplantıların Türkiye ve İspanya halkları ve şirketleri arasındaki etkileşimi güçlendireceğini vurguladı.

Sanchez, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ankara'da, zirvenin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün 2009'daki ilk toplantıdan bu yana 7. toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydeden Sanchez, bu üst düzeyde toplantıları düzenledikleri az sayıda ülke bulunduğunu ifade etti.

Sanchez, Türkiye'nin de bu az sayıda ülke arasında olduğunu, bunun da birçok önemli nedeni olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin çok olumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek verdiklerini hatırlatan Sanchez, Ankara'nın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında "güzel bir dayanışma örneği olarak" İspanya'ya tıbbi malzeme ihracatı sağladığını dile getirdi.

Sanchez, NATO kapsamındaki iki ülkenin iş birliği hakkında, "Bu sadece bizi müttefik olarak tanımlamıyor. Güvenlik anlamında ortak bir odak sağlıyor. İspanya'nın bu konuda devam çalışmaları var. NATO zirvesi 2022'de Madrid'de yapılacak. Konumuz da stratejik kavram olacak. Türkiye gibi değerli, önemli bir ortak müttefik toplantıda yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü toplantıların ikili ilişkileri geliştireceğine vurgu yapan Sanchez, toplantıların iki ülke halkları ve şirketleri arasındaki etkileşimi güçlendireceğini ve ülkelerin salgını geride bırakmasını sağlayacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Bugün 6 yeni belge imzaladık. Yenilenebilir enerji, su, çalışma, spor, bilim, doğal afetlere karşı mücadele gibi konularda çalışacağımıza dair belgeler bunlar. Bu ortak geleceğimizi beraber inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Durmadan sorumlu ve tedbirli bir şekilde aşılamaya devam etmeliyiz"

İspanya'da artan Kovid-19 vakalarına ve 3. doz aşıya ilişkin bir soruya yanıt veren Sanchez, ülkesinde Kovid-19 vakalarının yoğunluğunun diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük seyrettiğini dile getirdi.

Sanchez, yoğun bakımlardaki yoğunluğun yüksek seviyelerde olmadığına dikkati çekerek İspanya'nın aşılama oranına sahip en yüksek ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Geçen yıl bu tarihlere göre çok daha iyi durumdayız. Kovid-19 ile ilgili doğru bir mücadele yürütüyoruz. Şu anda durmadan sorumlu ve tedbirli bir şekilde aşılamaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının 70 yaş ve üzeri vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına 3. doz için onay verdiğini aktaran Sanchez, bunun şimdi komisyona aktarılacağını ve özerk bölgelerde de ele alınacağını söyledi.

Sanchez, İspanya'yı salgından "en eşitçil ve en adil" şekilde kurtarmaya çalıştıklarını belirterek özellikle en hassas toplulukların gerekli sosyal şemsiyelere sahip olmasını istediklerini dile getirdi.

İspanya'daki istihdam reformuyla ilgili bir soruya da Sanchez, çalışanları koruduklarını ve şirketlere de destek oldukları yanıtını verdi.

(Bitti)