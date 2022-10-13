İspanya Başbakanı Sanchez, enerji krizine karşı 3 milyar avroluk yeni önlem paketi açıkladı - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, enerji krizine karşı 3 milyar avroluk yeni önlem paketi açıkladı

13.10.2022 13:36
İspanya Başbakanı Sanchez, enerji krizine karşı 3 milyar avroluk yeni önlem paketi açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji krizine karşı ülkedeki hanelerin yüzde 40'ını kapsayacak şekilde 3 milyar avroluk yeni önlem paketi açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji krizine karşı ülkedeki hanelerin yüzde 40'ını kapsayacak şekilde 3 milyar avroluk yeni önlem paketi açıkladı.

Sanchez, Mecliste yaptığı konuşmada, enerji kriziyle mücadelede yoksulluk sınırında olan İspanyollara destek vermeyi amaçlayan yeni önlem paketinin 18 Ekim Salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edileceğini duyurdu.

İspanya Başbakanı, "Bugün, hükümetin çabaları sayesinde İspanya, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in enerji krizinin etkilerini hafifletmek için alınan önlemlerde en güvenilir Avrupa ülkesidir." şeklinde konuştu.

Toplam 3 milyar avroluk önlemler kapsamında, 2023 yılı sonuna kadar merkezi sistem bulunan apartmanlarda ısınma giderlerinde fiyat artışının sınırlanması, mevcut durumda 1,3 milyon hane için uygulanan elektrik yardımlarının genişletilmesi ve düşük gelirliler için enerji faturalarında uygulanan yüzde 40'lık indirim hakkının 1,5 milyon aileye kadar çıkartılması gibi maddelerin olacağı bildirildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı enerji krizine karşı sürekli önlemler açıklayan İspanya hükümeti geçen hafta, Mart 2023'e kadar doğal gaz tüketiminin yüzde 5,1 ile yüzde 13,5 arasında azaltılmasını hedefleyen ve toplamda 73 önlem paketinden oluşan "Daha Fazla Enerji Güvenliği" adı verilen plan açıklamıştı.

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Kaynak: AA

İspanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Sanchez, enerji krizine karşı 3 milyar avroluk yeni önlem paketi açıkladı - Son Dakika
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