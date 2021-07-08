Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi

Nauseda ve Sanchez, Litvanya'nın en büyük şehirlerinden Siauliai'daki NATO üssünde bir araya geldi. Taraflar, görüşmenin ardından savaş uçaklarının önünde basın toplantısı düzenlerken Kaliningrad'dan havalanan, bölgede devriye yapan Rus savaş uçağı NATO askerlerini alarma geçirdi.

NATO ASKERLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Yayınlanan videoya göre NATO askerleri, Rus uçağına önleme yapmak için hemen Sanchez ve Nauseda'nın arkasında duran uçaklara binmeye başladı. Daha sonra iki ülke yetkililerinin uyarısıyla Sanchez ve Nauseda, basın toplantısını yarıda keserek hangardan çıkarıldı.

"BU DURUM BURADAKİ VARLIĞIMIZIN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

Uçaklar havalandıktan sonra basın toplantısı devam etti. Basın toplantısı yeniden başladığında Sánchez, "Bu durum buradaki varlığımızın önemini gösteren bir vaka" dedi.