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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi
6 saat önce
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşi Begona Gomez’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Başbakan ve eşinin durumu iyi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:18
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