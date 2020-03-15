İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İspanya Başbakanı Sanchez’in eşi Begona Gomez’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi, System.String[]

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Başbakan ve eşinin durumu iyi.


Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Euronews.com'da Görüntüle

Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:43:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]