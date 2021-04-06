İspanya Başbakanı Sanchez "yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması" vaadini yineledi - Son Dakika

İspanya Başbakanı Sanchez "yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması" vaadini yineledi

06.04.2021 15:39
İspanya Başbakanı Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 6'sına ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılanların oranının yaz sonunda yüzde 70 olacağına ilişkin hükümetin verdiği vaadi yineledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 6'sına ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılanların oranının yaz sonunda yüzde 70 olacağına ilişkin hükümetin verdiği vaadi yineledi.

Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"En ihtiyatlı senaryoda, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19 aşılama süreci ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olacak." diyen Sanchez, mevcut durumda yaklaşık 3 milyon olan aşı yapılan kişi sayısının gelecek ay 5 milyona, haziranda 10 milyona, temmuzda 25 milyona ve ağustos sonunda 33 milyona ulaşacağını söyledi.

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlanacağını vurgulayan Sanchez, " Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen firmalarından nisan ve haziran arasında İspanya'ya 38 milyon doz aşı gelmesi öngörülüyor. Bu sayı eylül sonuna kadar 87 milyon dozu bulacak. Şimdiye kadar gelen aşılardan 3,5 kat daha hızlı aşı gelecek. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren en büyük hedef aşı olmak, aşı olmak ve aşı olmak olacak." ifadelerini kullandı.

Sanchez, diğer yandan salgından dolayı 25 Ekim 2020'den itibaren uygulanan olağanüstü halin (OHAL) öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırılacağını açıkladı.

Sanchez ayrıca, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarının öngörüldüğü gibi tamamlanması halinde bunun ekonomideki etkilerinin de olumlu olacağını, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İspanya'daki 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini, ocak ayına göre yarım puan artırarak yüzde 6,4'e çıkardığını ifade etti.

İspanya Başbakanı, ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip turizm sektörünün canlandırılması için Kovid-19 aşısı olanlara verilmesi öngörülen "yeşil pasaportun, ücretsiz ve tüm dünyada geçerli olacağını" ifade etti.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan ve üçüncü dalganın başlayacağına ilişkin ilk işaretlerin gelmeye başladığı İspanya'da bu zamana kadar 3 milyon 311 bin 325 vaka tespit edilirken, 75 bin 783 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İspanya, Haziran, Kabine, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Sanchez 'yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması' vaadini yineledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı         
15:04
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya Başbakanı Sanchez "yaz sonuna kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması" vaadini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei