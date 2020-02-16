İspanya basketbolunda Kral Kupası'nı Real Madrid kazandı - Son Dakika
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İspanya basketbolunda Kral Kupası'nı Real Madrid kazandı

26 dakika önce

İspanya basketbolunda Kral Kupası'nı, finalde Unicaja Malaga'yı 95-68 yenen Real Madrid kazandı.

İspanya basketbolunda Kral Kupası'nı Real Madrid kazandı, System.String[]

İspanya basketbolunda Kral Kupası'nı, finalde Unicaja Malaga'yı 95-68 yenen Real Madrid kazandı.

Kral Kupası'nda 11 yıl aradan sonra finale yükselme başarısını gösteren Unicaja Malaga, ev sahipliği yaptığı turnuvada, taraftarı önünde oynamasına rağmen son 7 yıldır bu kupada finale kalan Real Madrid'e karşı direnemedi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-13, devreyi 43-28 ve üçüncü periyodu 68-42 önde tamamlayan Real Madrid, sahadan 95-68 galip ayrılarak, 27 sayı ile Kral Kupası tarihinde bir maçta en farklı galibiyeti alan takım rekorunu kırdı.

Real Madrid'e liderlik eden, 13 sayı, 13 asist ve 4 ribaunt istatistiğiyle oynayan Arjantinli Facundo Campazzo, finalde "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi.

Kral Kupası'nı 28 kez. müzesine götüren ve bu kupanın en çok kazananı olan Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona (25 kez) ile arasındaki farkı da açtı.

Bu arada, Real Madrid'in 39 yaşındaki İspanyol oyuncusu Felipe Reyes, Kral Kupası'nda toplamda en fazla maç oynayan (50), en fazla maç kazanan (35) ve en fazla ribaunt alan (269) oyuncu rekorlarının sahibi oldu.

Diğer yandan 2002 yılından bu yana Kral Kupası'na ev sahipliği yapan takımın kupayı kazanamama istatistiği bu yıl da devam etti.

Real Madrid, Malaga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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