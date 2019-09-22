Son Dakika Haberleri: İspanya basketbolunda Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid
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İspanya basketbolunda Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid

13 dakika önce

İspanya basketbolunda Süper Kupa'yı finalde Barcelona'yı 89-79 yenen Real Madrid kazandı.

İspanya basketbolunda Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid, System.String[]

İspanya basketbolunda Süper Kupa'yı finalde Barcelona'yı 89-79 yenen Real Madrid kazandı.

Madrid'deki WiZink Center Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 48-33 önde kapattı.

Barcelona, maçın 3. çeyreğinde farkı 6 sayıya (69-63) kadar indirse de son periyotta toparlanan Real Madrid, 89-79'luk skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Maçın en skorer oyuncusu 23 sayı ile Barcelona'dan Brandon Davies olurken, Real Madrid'de Facundo Campazzo 16 sayı ile takımında en fazla sayı atan basketbolcu olarak öne çıktı. Campazzo ayrıca, Süper Kupa'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

Süper Kupa'yı art arda ikinci kez kazanan Real Madrid, toplamda 6. defa bu kupayı müzesine götürdü. Real Madrid böylece kupayı en çok kazanan takım olan Barcelona'yı da yakaladı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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