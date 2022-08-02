İspanyol Ulusal Araştırma Konseyine siber saldırı

İspanya Bilim Bakanlığı, İspanyol Ulusal Araştırma Konseyinin (SNRC) siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada, SNRC'ye yapılan siber saldırının arkasında "Rusya bağlantılı siber grupların" olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

Saldırının 16-17 Temmuz'da gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan incelemede hiçbir hassas veya gizli bilginin ele geçirilmediği belirtildi.

Açıklamada, SNRC'ye yapılan siber saldırının ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'ne karşı gerçekleştirilen saldırılarla benzer olduğu vurgulandı.