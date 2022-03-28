İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak - Son Dakika
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İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak

28.03.2022 11:41
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, ikinci yılını geride bırakan Kovid-19 salgınına bundan böyle grip muamelesi yapma kararı alarak temel önlemleri kaldırdı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, ikinci yılını geride bırakan Kovid-19 salgınına bundan böyle grip muamelesi yapma kararı alarak temel önlemleri kaldırdı.

Kamu Sağlığı Kontrol ve Gözetim Stratejisi Komisyonunun aldığı ve bugünden itibaren yürürlüğe giren kararlar gereği, Kovid-19'da hafif veya asemptomatik vakalar bundan böyle zorunlu karantina kapsamından çıktı.

Karantina kararı, sağlık merkezleri, yaşlı bakımevleri veya cezaevleri gibi kırılgan ve stratejik işlerde çalışanlar için geçerli olmaya devam etse de diğer tüm iş kollarında insanlar Kovid-19 olsa da gündelik hayatlarına devam edecek.

Kırılgan iş kollarında çalışanlarda Kovid-19 çıkan personel 5 gün ev karantinasında kalmayı sürdürecek.

Kovid-19 testleri pozitif çıkanlarda belirtilerin "orta" veya "yüksek" seviyede olması durumunda ise ağır grip vakalarında olduğu gibi aile doktorlarınca verilecek raporlara göre ev istirahati uygulanacak.

Yeni kararlarla Kovid-19'un görüldüğü kişilerin temas gruplarıyla bağlantılarının izlenmesi de tamamen kaldırılıyor.

Kovid-19'un salgın aşamasının atlatıldığına kanaat getiren İspanyol sağlık uzmanları, bundan böyle Kovid-19'da sadece hastanede tedavi görenlere ve kırılgan grupta (yaşlılar ve kronik hastalar) olanlara odaklanılacağını açıkladı.

Bazı yerlerde maske zorunluluğu devam ediyor

Ülkede 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirilen açık alanda maske takma zorunluluğu 10 Şubat'tan itibaren kaldırılmıştı.

Restoran, bar, disko gibi yerlerde iç mekanlarda maske kullanımı serbest olsa da iş yerlerinde, toplu ulaşımda, hastanelerde, yaşlı bakımevlerinde halen maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.

Salgının başından bu yana 11 milyon 451 bin 676 vakanın tespit edildiği İspanya'da, 102 bin 392 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı son 14 günde 181 bin 307 vaka tespit edildiğini, her 100 bin kişide çıkan ortalama Kovid-19 vakasının 386 olduğunu ve son 7 günde 182 kişinin öldüğü bilgisini verdi.

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Sağlık Bakanlığı, İspanya, Kamu, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak - Son Dakika


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