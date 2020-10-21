İspanya Büyükelçisi Garnica'dan Erdoğan'a güven mektubu - Son Dakika

İspanya Büyükelçisi Garnica'dan Erdoğan'a güven mektubu
21.10.2020 16:20
İSPANYA'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
İSPANYA'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Garnica'yı kabul etti. Garnica, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Güven mektubu sunumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyükelçi Garnica'nın koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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