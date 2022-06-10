İspanya, Cezayir'i AB ile arasındaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladı - Son Dakika
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İspanya, Cezayir'i AB ile arasındaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladı

10.06.2022 18:22
İspanya, Cezayir'i AB ile arasındaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Batı Sahra sorununda Fas'tan yana tavır aldıkları için kendileriyle siyasi ve ticari ilişkilerini kesen Cezayir'i Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Batı Sahra sorununda Fas'tan yana tavır aldıkları için kendileriyle siyasi ve ticari ilişkilerini kesen Cezayir'i Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Albares, Cezayir'in, İspanya ile 20 yıllık geçmişi olan dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasını ivedilikle askıya alması ve dış ticaretini dondurma kararının ardından İspanya hükümetinin politikalarına destek bulmak ve Cezayir'e diplomatik baskı yapmak için Brüksel'e giderek AB yetkilileriyle görüştü.

Brüksel'deki temaslarının ardından basına açıklama yapan Albares, Cezayir ile yaşadıkları sorunun en kısa zamanda diyalog yoluyla çözülmesi taraftarı olduklarını söyledi.

Cezayir'in tek taraflı bir karar aldığını savunan Albares, "İspanya'yı hedef alsa da bu karar, Cezayir ve AB arasındaki ortaklık anlaşmasını tek taraflı olarak ihlal etmiştir." dedi.

İspanya gibi AB'nin de Cezayir'in aldığı kararı reddettiğini kaydeden Albares, "karşılıklı saygı ve dostluğa dayanan iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin normalleşmesini temenni ettiklerini" ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı, doğal gazda en büyük tedarikçilerinden biri olan Cezayir'in "her zaman olduğu gibi çok fazla istikrar sağlayan güvenilir bir tedarikçi rolünü oynamaya devam etmesini umduklarını" dile getirdi.

Diğer yandan AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi olan İspanyol Josep Borrell de Cezayir'in aldığı kararın sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "İspanya ile ilişkilerini kesen Cezayir, AB ile olan ortaklık anlaşmasını ihlal etmiş olabilir." diye konuştu.

İspanya-Cezayir arasındaki kriz

İspanya hükümeti, Batı Sahra sorunu nedeniyle yaklaşık 10 ay süren Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için mart ayında harekete geçmişti.

Başbakan Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 8 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından bir kaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
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AB yönetiminden, Cezayir'e karşı üyesi İspanya'ya destek AB yönetiminden, Cezayir'e karşı üyesi İspanya'ya destek Fas: İspanya ile müzakereler tatmin edici adımlarla ilerliyor Fas: İspanya ile müzakereler tatmin edici adımlarla ilerliyor
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Cezayir, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

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